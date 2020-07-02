Вторая волна коронавируса в Казахстане была ожидаема - Тугжанов

Страна не может постоянно жить в режиме ЧП.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Казахстане после снятия режима ЧП, в том числе резкое увеличение количества заболевших и бессимптомных носителей, была ожидаемой. Об этом в ходе онлан-брифинга заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает zakon.kz.

Введение режима ЧП позволило не допустить резкого взрывоопасного характера распространения вируса на начальном этапе. Необходимо было время на подготовку медицинской базы и население тогда было не готово, нужно было приучить население к соблюдению определенных санитарных норм, требований, - сказал Тугжанов.

Он признал, что страна не может постоянно жить в режиме ЧП, экономика должна работать, казахстанцы должны иметь возможность работать и зарабатывать.

Постепенное снижение карантинных требований с усилением санитарного режима. Эти же требования были, есть и остались. Даже тот взрыв, вторая волна коронавируса, по большому счету была ожидаемой, поэтому мы должны были к этому готовы, - сообщил заместитель Премьер-министра.

Он напомнил, что главным санврачом Казахстана 20 дней назад было подписано указание акимам каждого региона с алгоритмом действий и ограничений при разных уровнях прироста заболеваемости (2%, 5% и 7%).

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