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Токаев поздравил Путина

Поздравил с положительными результатами общенационального голосования по поправкам в Конституцию.

Фото : Акорда2 июля 2020, 15:57

Состоялся телефонный разговор Президентов Казахстана и России, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Владимира Путина с положительными результатами общенационального голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Глава государства подчеркнул, что данное важное событие в новейшей истории России открыло новую веху в дальнейшем развитии страны и заложило прочную основу для реализации долгосрочной стратегии развития, защиты государственности, суверенитета и роста экономики, а также подтвердило высокий уровень поддержки российского лидера народом.

Президент Казахстана также поблагодарил Владимира Путина за своевременно принятое решение о предоставлении гуманитарной помощи нашей стране в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что за поправки в Конституцию проголосовали большинство россиян.


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