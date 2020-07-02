Токаев поздравил Путина
Поздравил с положительными результатами общенационального голосования по поправкам в Конституцию.
Фото : Акорда2 июля 2020, 15:57
Состоялся телефонный разговор Президентов Казахстана и России, сообщает zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Владимира Путина с положительными результатами общенационального голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Глава государства подчеркнул, что данное важное событие в новейшей истории России открыло новую веху в дальнейшем развитии страны и заложило прочную основу для реализации долгосрочной стратегии развития, защиты государственности, суверенитета и роста экономики, а также подтвердило высокий уровень поддержки российского лидера народом.
Президент Казахстана также поблагодарил Владимира Путина за своевременно принятое решение о предоставлении гуманитарной помощи нашей стране в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что за поправки в Конституцию проголосовали большинство россиян.
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