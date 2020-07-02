Мужчина погиб из-за видеоигр

Он почти не двигался и заработал тромбоз глубоких вен.

24-летний мужчина скончался от тромбоза глубоких вен из-за того, что провел слишком много времени за играми в карантин, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Мужчина был футбольным тренером. В марте Луиса О'Нила уволили с работы в Центральном парке. Чтобы развеят скуку, он, как и многие, увлекся онлайн-играми со своими друзьями.

Его отец, Стэнли Грининг, уговаривал сына выйти на прогулку, однако Луис просил оставить его в покое. В мае мужчина почувствовал себя плохо, а в июне у него случился тромб.

Он скончался до приезда медиков.

56-летний отец рассказал в интервью ВВС, что Луис играл по шесть-семь часов подряд с небольшими перерывами. Мужчина немного прибавил в весе.

Луис всегда любил игры. Он болтал со своими друзьями, и я думаю, что он нашел некоторое утешение в этом. У него был виртуальный мир, в котором он мог существовать во время этого кошмара снаружи, - рассказал отец погибшего, имея ввиду пандемию коронавируса.

Отец не мог сказать точно, как долго его сын сидел за компьютером.

Бывали моменты, когда я вставал утром и спускался вниз позавтракать, а он уже был там. Я понимал, что он не спал всю ночь, - сказал Стэнли.

Ранним утром, за две недели до смерти отец обнаружил сына возле ванной. Он попросил о помощи и заявил, что чувствует себя плохо. Отец помог Луису подняться в свою комнату, там 24-летний мужчина потерял сознание. Его отец вызвал скорую помощь.

Похороны Луиса состоялись 24 июня.

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