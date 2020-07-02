Часть зданий в Жетысуском районе Алматы отключат от горячей воды
Алматинцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Фото : Zakon.kz2 июля 2020, 16:00
В ночь с 3 на 4 июля будет ограничена подача горячей воды в жилых домах и иных зданиях на территории Жетысуского района Алматы, передает zakon.kz.
Отключение горячей воды произведут с 21:00 3 июля до 8:00 4 июля, в контуре улиц Райымбека – Гончарова – Рыскулова – Казакова – Бродского.
Ограничения вводятся из-за ремонтных работ, проводимых в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону для минимизации рисков в процессах передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Алматинцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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