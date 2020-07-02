Когда в Казахстане начнут проводить плановые операции

Глава Минздрава уточнил, что есть четкий план ведомства и данный вопрос будет прорабатываться с каждым регионом по отдельности.

Экстренную помощь сегодня может получить каждый гражданин в рамках ОСМС и данный вопрос будет находится на особом контроле, заявил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Глава государства сделал особый акцент, чтобы наши граждане с соматическими заболеваниями могли получать доступную помощь. На сегодня экстренную помощь каждый гражданин получает у нас в рамках ОСМС и эту помощь мы оказываем, — заверил министр.

Также, по его словам, медицинскую помощь оказывают гражданам с онкологическими заболеваниями наряду с процедурой гемодиализа.

По остальным заболеваниям прорабатывается также вопрос и будут даны поручения каждому региону организовать работу для полноценного лечения граждан, которые не болеют КВИ и им требуется общая помощь. Здесь эти подходы прорабатываются, сейчас есть четкий план, с каждым региону по отдельности, по каждому объекту здравоохранения будем прорабатывать персонально. Этот вопрос будет на особом контроле, — объяснил Алексей Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!