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Минздрав Казахстана: Градусники на рынке есть

Если ажиотаж и был, то с ртутными градусниками, но есть другие варианты.

Фото : moscow-airports2 июля 2020, 16:37

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК заверил казахстанцев, что дефицита градусников в стране нет, передает корреспондент zakon.kz.

В целом градусники у нас на рынке есть и в розничной сети. Различные. Больший дефицит и ажиотаж связан с обычными ртутными градусниками. Есть другие различные альтернативные варианты сейчас на рынке, - сказал Цой.

По его словам, сейчас над этим вопросом работают.

Данный вопрос мы сейчас смотрим. Конкретно организации, которые какие-то требования предъявляют, с ними персонально отрабатываем, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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