В Жамбылской области создано свыше 14 тысяч новых рабочих мест

На сегодняшний день начата реализация 821 проекта, в которых задействованы свыше 14 тысяч человек, в том числе 7 тысяч человек - через центры занятости населения.

"Дорожная карта занятости" стала эффективным инструментом по обеспечению населения работой и решению актуальных социальных проблем в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Всего 831 проект планируется реализовать в рамках "Дорожной карты занятости" в регионе. Из них 180 проектов направлены на развитие инфраструктуры объектов социальной сферы, 200 проектов – объектов ЖКХ, на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры – 327 проектов, на благоустройство населенных пунктов – 124 проекта.

По области планируется создать 19 599 новых рабочих мест. Не менее половины привлекаемых работников должны быть трудоустроены через центры занятости населения с акцентом на безработную молодежь.

На сегодняшний день начата реализация 821 проекта, в которых задействованы свыше 14 тысяч человек, в том числе 7 тысяч человек - через центры занятости населения.

Программа решает и жилищные вопросы. Планируется сдать в эксплуатацию 12 жилых домов на 706 квартир, что позволит снизить очередность на жилье на 2%.

В результате реализации "Дорожной карты занятости" по области обновится материально-техническая база и повысится уровень доступности объектов здравоохранения, спорта. Больше 20 тысяч сельчан будут обеспечены чистой питьевой водой, доля населения обеспеченного централизованным водоснабжением увеличится с 72% до 75,4%. Доля улиц в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с 59,5% до 77,2%, доля благоустроенных дворов с 9,7% до 31%.

Кроме того, по области в Кордайском районе будут газифицированы села Масанчи, Сортобе, Булар Батыр, Каракемер. Природным газом обеспечат свыше 50 тысяч человек.

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