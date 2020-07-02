Жених мог заразить коронавирусом 113 человек на свадьбе

Местные власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение инфекции

31-летний индиец умер через два дня после своей свадьбы. Он мог заразить 113 человек на церемонии, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Сообщается, что он умолял свою семью не проводить свадьбу, так как был болен. Однако его не послушали.

Несмотря на то, что он чувствовал себя плохо к 14 июня и хотел отложить свадьбу, главы семей с обеих сторон советовали не делать этого. Они боялись огромных финансовых потерь, если мероприятие придется отменить, - сказал родственник жениха.

Через два дня после мероприятия ему стало плохо. Мужчина умер по дороге в больницу. Семья кремировала тело.

По словам родственника, жители сельских районов не беспокоятся о коронавирусе, потому что в этих районах почти не наблюдается заражений.

В настоящее время местные власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Все присутствовавшие на свадьбе прошли проверку.

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