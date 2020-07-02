Госпитализировать с пневмонией могут не только по результатам КТ, но и рентгена

Цифровых рентген-томографов в десятки раз больше, чем аппаратов КТ.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК рассказал, что в стандарты диагностики внесены изменения по требованиям госпитализации, передает корреспондент zakon.kz.

Буквально на этой неделе мы вводим в стандарт диагностики дополнительные критерии по требованиям госпитализации на основании не только компьютерного томографа (КТ), но и по результатам цифрового рентгена, - сообщил Цой.

По его словам, сейчас "узкое горлышко" в стране - одно из показаний для госпитализации является наличие поражения легких на КТ.

Цифровых рентген-томографов у нас в десятки раз больше, чем КТ, поэтому более доступны - не только в столице, но и в каждом районном центре такие аппараты стоят. Эти протоколы мы сейчас оформим, чтобы был была возможность необязательно проходить КТ для того, чтобы лечь в стационар и понять, болеете вы пневмонией или нет, - заключил глава Минздрава.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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