Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тои могли стать причиной вспышки заболеваемости коронавирусом - Тугжанов

На таких мероприятиях люди могут заражать друг друга коронавирусом.

Фото : Сайт премьер-министра2 июля 2020, 16:52

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сказал, что причиной резкой вспышки коронавирусной инфекции могли стать и тои, которые проводятся подпольно. Он призвал их не проводить, передает zakon.kz.

Работа по нераспространению коронавируса в Казахстане не останавливалась, в правительстве будут продолжать свою работу в этом направлении. Но можно сказать, что есть еще одна причина широкого распространения вируса среди населения. Это безответственное поведение отдельных граждан к требованиям врачей и соблюдению карантина.

Несмотря на то, что во всем мире коронавирусом заразились более 10 млн человек, а скончались более 500 тыс. человек, наш народ проводит тои и до сих пор есть те, кто считает постыдным носить маски. Например, люди подпольно проводят тои, кыз узату, кудалыки, дни рождения. Вы и сами свидетели этих событий.

В результате таких мероприятий бывали случаи, когда как минимум 20 человек заражались и умирают. Как говорил глава государства, сейчас не время праздновать тои, а время думать головой. Мы один народ, поэтому и ответственность у всех одна, - сказал он.

Заместитель премьера отметил, что за нарушение санитарных мер штраф для физических лиц будет 83 тысячи тенге, для юридических лиц – более 600 тыс.тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты