Тои могли стать причиной вспышки заболеваемости коронавирусом - Тугжанов

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сказал, что причиной резкой вспышки коронавирусной инфекции могли стать и тои, которые проводятся подпольно. Он призвал их не проводить, передает zakon.kz.

Несмотря на то, что во всем мире коронавирусом заразились более 10 млн человек, а скончались более 500 тыс. человек, наш народ проводит тои и до сих пор есть те, кто считает постыдным носить маски. Например, люди подпольно проводят тои, кыз узату, кудалыки, дни рождения. Вы и сами свидетели этих событий.

В результате таких мероприятий бывали случаи, когда как минимум 20 человек заражались и умирают. Как говорил глава государства, сейчас не время праздновать тои, а время думать головой. Мы один народ, поэтому и ответственность у всех одна, - сказал он.