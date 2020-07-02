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Шесть главных мер в борьбе с коронавирусом от министра здравоохранения

Ранее предусмотренная структура стационарной помощи пациентам с COVID-19 изменена.

Фото : total.kz2 июля 2020, 17:00

Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил шесть основных мер по усилению борьбы с коронавирусом, передает zakon.kz.

Первое. Амбулаторная помощь.

Пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, бессимптомным и с легким течением амбулаторная помощь будет оказываться мобильными выездными бригадами. На сегодня уже созданы 380 бригад, планируется создать порядка 3 тысяч бригад.

Прикрепленное к поликлиникам население продолжит получать консультативную помощь участковых врачей и профильных специалистов в дистанционном формате. Пациенты, обратившиеся в поликлинику по показаниям, будут обслуживаться в условиях карантинных фильтров.

Второе. Скорая помощь.

Покрытие нехватки автотранспорта для скорой помощи решается совместно с акиматами за счет резервов немедицинских организаций. Из республиканского бюджета уже закуплено и ожидается поставка 807 машин скорой помощи. Для решения кадрового дефицита привлечены выпускники медицинских колледжей. Местным исполнительным органам внесено предложение дополнительно организовать Corona-taxi из различных ресурсов.

Третье. Стационарная помощь.

Ранее предусмотренная структура стационарной помощи пациентам с COVID-19 изменена. Карантинные стационары с 13 тысячами коек для контактных лиц перепрофилируются провизорные и инфекционные.

По поручению главы государства за последние трое суток дополнительно развернуто по стране 1,5 тысячи коек для пациентов с подтвержденным COVID-19 и 5 тысяч провизорных коек для пациентов с подозрением на COVID-19. На сегодня в 333 организациях задействованы 20 тысяч инфекционных и провизорных коек, из них заняты 60%. Приоритетно госпитализируются пациенты с пневмонией.

Четвертое. Обеспечение стационаров медицинской техникой и лекарственными средствами.

Для вновь развернутых стационаров к имеющимся в наличии 3,3 тысячам аппаратов ИВЛ дополнительно было куплено 978 аппаратов, и ведется процедура закупа еще 1000 единиц. Планируется закупить 4 тысячи кислородных концентраторов для бесперебойного обеспечения оксигенотерапии развернутых стационаров.

Для полного обеспечения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах лекарствами закуплены 59 наименований лекарств на сумму 138,8 млн тенге. Сейчас медицинские организации регионов обеспечены противовирусными препаратами для 27 тысяч пациентов. С учетом дополнительного закупа обеспеченность возрастет до 58 864 пациентов. 16 видов антибиотиков отгружаются в стационары бесперебойно.

Пятое. Доступность лекарственных средств в аптеках.

До конца текущей недели в розничную сеть поступит 70 тысяч упаковок противовирусных препаратов от производителя с серийной оценкой безопасности, не требующей прохождения дополнительных лабораторных испытаний. Парацетамол уже начал поступать на рынок Казахстана, с конца недели поступило 700 тысяч упаковок препарата от различных производителей. В течение ближайших двух недель ожидается дополнительная поставка около 800 тысяч упаковок парацетамола.

Также с конца прошлой недели отечественные производители начали отгрузку дистрибьюторам, например, более 100 тысяч упаковок азитромицина уже поступили на рынок. Ожидается поставка на рынок левофлоксацина, амоксициллина, ципрофлоксацина, цефуроксима, цефтриаксона.

Шестое. Доступность ПЦР тестирования и компьютерной томографии (КТ).

На сегодня уже проведено более 1,5 млн тестов. Ведется закуп 20 ПЦР-анализаторов, которые позволят значительно повысить пропускную способность лабораторий до 35 тысяч тестов в сутки. Закупаются 8 передвижных лабораторий для проведения ПЦР-тестирования. Тестирование будет проводиться по эпидемическим показаниям пациентам с симптомами, контактным лицам.

Для повышения доступности компьютерных томографов будет введено ограничение в проведении КТ – оно будет проводиться строго по направлению медицинских организаций.


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