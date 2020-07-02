Уличная драка со стрельбой попала на видео в Сарани

Стрелок задержан, по факту начато досудебное расследование.

Драка со стрельбой произошла днем в городе Сарань Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

Видео со стрельбой на улице было опубликовано в социальной сети Instagram в паблике incognito_911th. На кадрах видно, как группа парней устраивает потасовку рядом с женщиной, гуляющей с ребенком, затем слышен звук выстрела и женские крики. При этом текст, сопровождающий видеокадры, выглядит довольно странно.

Приверженец "псевдосалафизма" устроил резню средь белого дня в городе Сарань Карагандинской области. Не смутившись ничуть! Что очевидцами стали женщины и дети, хорошо что не потерпевшими! – написал автор поста.

Данный факт прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

30 июня 2020 года в центральную больницу города Сарань с телесными повреждениями обратился 29-летний житель города. Молодой человек пояснил, что малознакомый в ходе ссоры произвел выстрел из травматического пистолета. По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.293 УК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 34-летний подозреваемый. В настоящее время мужчина водворен в ИВС, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

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