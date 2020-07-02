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Чума в Монголии не повлияла на работу пункта пропуска

Власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойств нет.

Фото : Pixabay2 июля 2020, 17:43

Пункт пропуска в Республику Алтай из Монголии пока не меняет своей работы из-за чумы в соседней стране, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболело два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойств нет.

Распоряжений об изменениях в работе автомобильного пункта пропуска Ташанта не поступало, такое решение принимается на уровне правительства РФ и доводится до региональных властей. Сейчас пункт пропуска работает в рамках постановления, которые было принято в связи с противодействием распространению коронавируса, - уточнил собеседник агентства.

На пункте пропуска въезжающим измеряют температуру, их тщательно осматривают.

Болезнь распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, однако это единичные случаи.


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