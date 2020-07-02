В Нур-Султане 70 тысяч лекарств раскупили за полчаса

Правоохранительным органам дано поручение заняться данным вопросом.

70 тыс. лекарств раскупили за полчаса в Нур-Султане, сообщил на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас в различных группах в социальных сетях можно увидеть граждан, которые ищут и просят медицинские препараты. Но решение, чем лечить принимается врачом. Вчера только был случай, когда порядка 70 тыс. лекарств раскупили за полчаса. Сейчас дали поручение правоохранительным органам, некоторые граждане в такое непростое время пытаются воспользоваться моментом и обогатиться, если такие факты есть, просим сообщить нам, — заявил Тугжанов.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой уточнил, что данный факт произошел в Нур-Султане, когда 70 тыс. упаковок парацетомола выкупили после того, как лекарства поступили по розничным аптекам.

В настоящий момент мы проверяем сведения, у нас уже в интернете начали эти препараты продаваться, спекулироваться, уполномоченные органы этим вопросом будут заниматься. У нас нет такого количества пациентов в городе, которым требуется парацетомол в данный момент, соответственно делается вывод, что данный препарат спекулятивно перекупается и создается искусственный дефицит. Или люди, которые не имеют температуру, покупают про запас такие средства. Хочу еще раз сказать, что у нас порядка 33 лекарств, содержащих парацетомол, поэтому на рынке есть другие аналоги. Такую информацию мы обязательно опубликуем на сайте министерства, чтобы была эта информация в открытом доступе, — объяснил министр.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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