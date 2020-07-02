Какие пассажирские поезда отменили из-за усиления карантина

Некоторые поезда будут ездить реже.

В ж/д перевозках введены ограничения из-за усиления карантина, передает zakon.kz.

В МИИР РК сообщили, что 13 мая на заседании МВК было принято решение о поэтапном возобновлении курсирования пассажирских поездов внутри страны. На сегодняшний день, в целом возобновлено курсирование 93 пар поездов.

2 июля т.г., учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в стране, на заседании Госкомиссии по восстановлению экономического роста принято решение о введении ограничительных мер по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, - сообщили в ведомстве.

С 1 июля временно отменено курсирование коммерческих поездов:

- №19/20 "Нур-Султан-Атырау";

- №95/96 "Нур-Султан-Уральск";

- №701/702 "Нур-Султан-Алматы".

Справочно:

На маршруте Нур-Султан – Алматы и Нур-Султан – Уральск курсируют альтернативные коммерческие поезда (№705/706 Алматы – Петропавловск и №51/52 Алматы – Уральск) и социально значимые поезда, на маршруте Нур-Султан - Атырау курсирует альтернативный социально значимый поезд.

По социально значимым поездам с 5 июля временно:

1. отменить пассажирский поезд №321/322 "Алматы – Сарыагаш".

2. сократить периодичность курсирования пассажирских поездов:

- № 3/4 "Алматы-Нур-Султан" на через день (вместо ежедневно);

- № 31/32 "Алматы-Павлодар" на через день (вместо ежедневно)

- № 67/68 "Нур-Султан-Оскемен" на через день (вместо ежедневно)

- № 257/258 "Нур-Султан-Достык" на 1 раз в недели (вместо 2 раз в неделю).

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