Илон Маск продает особняки в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

Миллиардер выставил на продажу четыре дома в престижном районе в Калифорнии.

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продает четыре дома в престижном районе Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Стоимость недвижимости оценивается в $62,5 млн, передает zakon.kz со ссылкой на Business Insider.

Дома будут выкуплены компанией-застройщиком LLC, владельцем которой является бизнесмен Арди Тавангариан.

До этого 19 июня издание Wall Street Journal сообщило, что Маск продал за 29 миллионов долларов еще один свой дом в Лос-Анджелесе.

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