Роль Конституции в государстве обсудили в Акмолинской области

Модератором мероприятия выступил аким региона Ермек Маржикпаев.

2 июля состоялась онлайн-конференция, организованная акиматом Акмолинской области на тему: "Ата Заң – тәуелсіздігіміздің тұғыры", посвященная 25-летию Конституции Республики Казахстан, передает zakon.kz.

В работе конференции приняли участие руководители государственных органов, высших учебных заведений, актив области и ученые-правоведы.

Модератором мероприятия выступил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

В своем приветственном слове Председатель Конституционного Совета Кайрат Мами отметил, что Конституция – основа государства, его независимости, всех наших успехов. Она определяет облик общества и государства, защищает их интересы и ценности. Знание и следование Конституции, ее уважение – актуальная задача любого демократического государства. Деятельность Конституционного Совета направлена на обеспечение исполнения данного почитаемого документа.

В рамках форума член Конституционного Совета Алибек Темербеков выступил с докладом по теме "Совершенствование эффективности конституционного контроля в Казахстане".

В программе были также выступления руководителей правоохранительных органов и ученых-юристов региона.

Участники форума едины в том, что Конституция как основной закон государства незыблема и должна найти адекватное воплощение в законодательных и иных решениях и действиях государственных органов и граждан.

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