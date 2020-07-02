Путин заявил, что России нужно время для укрепления стабильности
Также он добавил, что РФ находится на стадии формирования.
Фото : пресс-служба Кремля2 июля 2020, 18:17
Президент России Владимир Путин заявил, что страна во многом еще очень уязвима и нужно время для укрепления стабильности, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока "на живую нитку". Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки, - сказал он на заседании оргкомитета "Победа".
Президент добавил, что понимает и тех, кто проголосовал против.
После крушения, развала Советского союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее, - отметил Путин.
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