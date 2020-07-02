Ситуацию с лекарствами прокомментировали в Алматинской области

Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, регистрация заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается.

По словам директора филиала ОЮЛ "Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан» Алматинской области Шолпан Касымбаевой в аптеках области за последние две недели был большой спрос на такие безрецептурные лекарственные препараты, как аспирин, парацетамол, ибупрофен, аскорбиновая кислота в таблетках, мукалтин, термометры. Было очень много обращений в аптеки с назначениями противовирусных препаратов (ингавирин, римантадин, тамифлю, анаферон, арбидол, кагоцел, ацикловир, гроприносин, лавомакс и др.) и антибиотиков (азитромицин, цефтриаксон, цефазолин, цефуроксин, метрид и др.), передает zakon.kz.

Данная ситуация привела к тому, что в аптеках и у дистрибьюторов многие из вышеперечисленных лекарственных препаратов закончились, что привело к их дефициту.

Каждая аптека области, видя такую ситуацию, в первые же дни отпускала ограниченное количество безрецептурных лекарственных препаратов в одни руки.

На сегодняшний день во многих аптеках имеются аналоги препаратов содержащих:

- парацетамол – это Терафлю, Тайлол фен хот, Максигриппин, Грипго, Ринза, Нол грипп и др.

- противовирусные – это Римантадин, Анаферон, Виферон

Сейчас очень много обращений в аптеку с назначениями на такие препараты, как азитромицин (торговые наименования Сумамед, Зиромин,Зитмак,Азитро, Сумамокс и др.), противовирусные препараты ингаривин, арпефлю, гроприносин, лавомакс, арбидол, тамифлю. К сожалению, эти препараты отсутствуют в аптеках и у дистрибьюторов г.Алматы.

В настоящий момент мы ожидаем поступление парацетамола, очень надеюсь, что его также распределят по аптекам нашей области. Аптеки области осуществляют реализацию лекарственных средств с учетом изменений и дополнений в предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной реализации, внесенных в приказ МЗ РК от 15 июля 2019 года №ҚР ДСМ-104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации», а также в соответствии с требованиями приказа МЗ СР РК от 14.09.2015 года «Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» № 713, - подытожила Шолпан Касымбаева.

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