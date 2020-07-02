Эрдогану разрешили превратить Святую Софию в мечеть

Верховный суд Турции принял решение, разрешающее президенту изменить статус собора, что он ранее и пытался сдеать.

Президент Турции сможет своим решением превратить собор Святой Софии в мечеть. Соответствующее решение принял Верховный суд Турции, передает zakon.kz со ссылкой на Оrthodox Times.

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.

Кроме того, в четверг вопрос о будущем собора был рассмотрен Госсоветом Турции. Слушания по этому поводу заняли всего 17 минут, отмечает CNN. Официальное же решение Госсовета обнародуют в течение 15 дней.

В свою очередь турецкие СМИ предполагают, что первое мусульманское богослужение в Софии может состояться уже 15 июля, в очередную годовщину неудачной попытки переворота 2016 года.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители Православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

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