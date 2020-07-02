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В МИД России опровергли поставку оружия талибам

В The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению "Талибан" вознаграждения за противодействие США.

Фото : Pixabay2 июля 2020, 19:28

Россия никогда не поставляла оружие представителям движения "Талибан" (деятельность организации запрещена в Казахстане) в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Россия поставляла вооружения только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно, - сказала Захарова.

26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению "Талибан" вознаграждения за противодействие США. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за сговора.


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