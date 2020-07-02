В МИД России опровергли поставку оружия талибам
В The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению "Талибан" вознаграждения за противодействие США.
Фото : Pixabay2 июля 2020, 19:28
Россия никогда не поставляла оружие представителям движения "Талибан" (деятельность организации запрещена в Казахстане) в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".
Россия поставляла вооружения только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно, - сказала Захарова.
26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению "Талибан" вознаграждения за противодействие США. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за сговора.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030364-36a3572796de9ed0bac9728f08bbb632
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...