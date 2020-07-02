В ВОЗ рассказали о штамме свиного гриппа, обнаруженном учеными КНР

Ранее ученые в Китае заявили о новом штамме свиного гриппа G4, который потенциально способен вызвать пандемию.

Обнаруженный китайскими учеными штамм свиного гриппа не является новым. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в ходе брифинга, передает zakon.kz.

Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус. Это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним, - заявил Райан.

По словам директора программы, представители ВОЗ постоянно наблюдают за этой разновидностью свиного гриппа c 2011 года.

Ранее ученые в Китае заявили о новом штамме свиного гриппа G4, который потенциально способен вызвать пандемию.

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