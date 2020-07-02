"Барыс" переносит старт предсезонных сборов всех команд клуба

Сборы будут проведены после окончания карантина.

Предсезонный сбор ХК "Барыс" перенесен, передает zakon.kz со ссылкой на сайт клуба.

Решением государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина в Казахстане с 5 июля вводится карантин на 14 дней. Таким образом, хоккейный клуб "Барыс" сообщает о переносе старта предсезонных сборов всех команд клуба, - говорится в сообщении клуба.

Запланированные на 3 июля сборы молодежного состава клуба также перенесены. Основной состав команды "Барыс" начнет предсезонный сбор по окончании двухнедельного карантина.

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