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"Барыс" переносит старт предсезонных сборов всех команд клуба

Сборы будут проведены после окончания карантина.

Фото : ХК "Барыс"2 июля 2020, 21:01

Предсезонный сбор ХК "Барыс" перенесен, передает zakon.kz со ссылкой на сайт клуба.

Решением государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина в Казахстане с 5 июля вводится карантин на 14 дней. Таким образом, хоккейный клуб "Барыс" сообщает о переносе старта предсезонных сборов всех команд клуба, - говорится в сообщении клуба.

Запланированные на 3 июля сборы молодежного состава клуба также перенесены. Основной состав команды "Барыс" начнет предсезонный сбор по окончании двухнедельного карантина.


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