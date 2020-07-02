В Алматы скорая помощь протаранила Lexus
Госпитализация пострадавшим не потребовалась.
В Алматы произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, передает корреспондент zakon.kz.
Lexus RX двигался по Розыбакиева в северном направлении. Подъезжая к улице Мынбаева, со слов водителя, он убедился, что может поворачивать налево. Как только водитель приступил к выполнению маневра карета скорой помощи с отключенными проблесковыми маячками, двигавшаяся за ним, выехала на встречную полосу движения, в результате чего "скорая" протаранила Lexus.
Lexus откинуло на пешеходный переход, в сторону тротуара.
Пострадал водитель скорой помощи. Прибывшая на место другая бригада медиков осмотрела всех участников ДТП, госпитализация не потребовалась.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!