В Алматы скорая помощь протаранила Lexus

Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

В Алматы произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, передает корреспондент zakon.kz.

Lexus RX двигался по Розыбакиева в северном направлении. Подъезжая к улице Мынбаева, со слов водителя, он убедился, что может поворачивать налево. Как только водитель приступил к выполнению маневра карета скорой помощи с отключенными проблесковыми маячками, двигавшаяся за ним, выехала на встречную полосу движения, в результате чего "скорая" протаранила Lexus.

Lexus откинуло на пешеходный переход, в сторону тротуара.

Пострадал водитель скорой помощи. Прибывшая на место другая бригада медиков осмотрела всех участников ДТП, госпитализация не потребовалась.

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