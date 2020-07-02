США сняли санкции со связанных с Венсеуэлой четырех компаний и их танкеров

Вместе с тем, еще в начале июня американский Минфин распорядился расширить санкционный список Венесуэлы, в который добавили несколько компаний и танкеров для перевозки сырой нефти.

Минфин США удалил из санкционного списка четыре нефтяных танкера и четыре компании, которые связаны с Венесуэлой, передает zakon.kz со ссылкой на сайт министерства.

В частности, из этого перечня ушли такие компании как Adamant Maritime, Sanibel Shiptrade, Delos Voyager Shipping и Romina Maritime.

Кроме того, санкции сняты с нефтетанкеров, которые связаны с данными компаниями.

Вместе с тем, еще в начале июня американский Минфин распорядился расширить санкционный список Венесуэлы, в который добавили несколько компаний и танкеров для перевозки сырой нефти.

В конце марта госсекретарь США Майк Помпео выступил с предложением к руководству Венесуэлы создать в стране временное правительство для урегулирования кризиса, с последующей отменой санкций.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас против такой инициативы со стороны Вашингтона, а российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что Москва не приветствует ультиматумы и инструменты политического давления.

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