В Уральске участились кражи и угоны автомобилей

Один из преступников угнал девять авто.

Кражи автомобилей участились в Уральске. Только сначала года у местных жителей преступники угнали свыше пятидесяти авто. Это почти вдвое больше прошлогодних показателей, передает zakon.kz.

Не знаю, как это случилось. Недавно купил автомобиль. 2 дня машина стояла возле подъезда. Выхожу - другие машины стоят, моей нет. Сейчас я в шоковом состоянии нахожусь. Заявление в полицию написал, надеюсь, что найдут, - рассказал AstanaTV один из пострадавших Бауыржан Иманов.

Полицейские отмечают- после введения карантина автовладельцы стали меньше следить за своим транспортом. Некоторые оставляют машины в слепых зонах - узких проходах между домами. И ночью злоумышленники выходят на охоту. Некоторых похитителей уже задержали.

Нами был задержан гражданин Уральска, который совершил порядка 9 угонов автомашин. В основном он совершал их в поселке Зачаганск и Уральске. Предметом посягательства были российские автомашины, которые также были не оборудованы сигнализацией. В машины он проникал путем разбития стекла, - сообщил замначальника УП Уральска Нурлан Бисенов.

Большим спросом среди угонщиков пользуются такие авто как "Лада Гранта" и "Фольксваген Пассат". Причем этот транспорт уже с немалым пробегом. Полицейские подозревают, что украденные машины сдают в пункты металлолома. Такая схема позволяет сразу получить деньги. На сегодня большую часть всех угнанных автомобилей полицейские уже нашли. Сейчас угонщики находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие, материалы дела будут переданы в суд.

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