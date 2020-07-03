Фермеры Алматинской области вынуждены скармливать урожай скоту

Крестьянским хозяйствам некуда сбывать урожай.

В Алматинской области фермеры не могут сбыть свой урожай, который вынуждены скармливать скоту, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, за последний месяц только в поселке Жетыген Илийского района испортились тонны овощей и молочной продукции.

Местная фермерша Валентина Караблина вместе с супругом занимаются почти всю свою жизнь. На двух с половиной гектарах они выращивают несколько видов овощей: огурцы, картошку, помидоры, а также арбузы и даже кукурузу. В этом году пенсионеры, не взирая на кризис и пандемию, снова вышли в поле. Супруги уже начали собирать урожай. Каждую неделю по два сбора, это около 600-700 килограммов. Однако сбывать столько овощей некуда, сокрушаются фермеры.

Приезжают перекупщики, предлагают свою цену. А их цена тоже варьируется тоже кто-то по 20 тенге, кто-то по 50. Но они не просто берут, они берут отборные, они выбирают. Они свои условия ставят. Если ты не понравишься им, они могут и не взять. Мы зависим от них, - рассказала Караблина.

Фермеры рассказывают, что раньше они могли выезжать на ярмарки выходного дня и реализовывать свой урожай в городах. Но в условиях карантина вынуждены работать себе в убыток.

Уже сейчас холодильников нет, тоже начнем выбрасывать. Потому что нету реализации, - говорят крестьяне.

В другом хозяйстве, принадлежащем Надежде Никитиной в поселке Байсерке, фермерам пришлось скормить скоту около 200 килограммов испорченного творога.

Люди говорят, что им просто некуда девать такой объем. Крупные молочные комбинаты, якобы, предлагают за продукцию сущие гроши, на эти деньги предприниматели даже не смогут запастись на зиму необходимым количеством сена, сетуют фермеры.

Мне, например, 5 тысяч тюков нужно закупить. И, по крайней мере, нужно 25-30 тонн ячменя. Вот тогда я выживу со своим скотом до следующего года. Но в настоящий момент с такой реализацией, которая у нас не существует почти, я не смогу закупить корма. Значит, я вынуждена буду скот свой перебить, который у меня алатауской породы. Я сама зоотехник по специальности, храню эту породу, - сообщила Никитина.

Местные чиновники пожимают плечами. Сотрудники местного и районного акиматов говорят, что помочь фермерам в таких условиях ничем не могут. Единственный выход - предоставить места на сельских рынках. Однако крупный объем продукции сбыть здесь вряд ли получится, говорят специалисты.

На трассе Жетыген-Алматы будет еще одна точка, где фермеры смогут продавать свою продукцию. Но кроме того, у нас в поселке есть два базара, на нем они могут торговать ежедневно. Хотя в поселке им невыгодно. Здесь почти все занимаются выращиванием различных культур. Тем более у них очень большие объемы. Ну, это пока все, чем мы можем помочь фермерам, - заявила главный специалист аппарата акима Жетыгенского сельского округа Кульшара Дельдебекова.

В таком же безвыходном положении находятся и птицеводы. Некоторые из них отправили в нашу редакцию свои видеоролики с просьбой рассказать о проблеме. Однако в районном отделе сельского хозяйства пока и им ничем помочь не могут, ну, разве что, советуют реализовывать товар через социальные сети.

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