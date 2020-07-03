3 июля на большей части республики пройдут дожди с грозами

На большей части областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке и в центре местами сильные, шквал, возможен град, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на северо-западе – ночью и утром туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром местами – туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается град. В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области возможен град, ночью ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается сильная жара.

На большей части Туркестанской Кызылординской, Жамбылской, местами Алматинской, Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 24°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 17°, облачно, жождь.

Прогноз погоды на 3 июля.

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