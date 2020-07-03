Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ким Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в Северной Корее

Он отметил, что несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, КНДР полностью преградила проникновение вируса на свою территорию.

Фото : ЦТАК3 июля 2020, 07:15

Северной Корее удалось не допустить проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны благодаря слаженности народа и действиям ЦК Трудовой партии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил председатель партии Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

2 июня Ким Чен Ын принял участие в расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, во время которого отметил "дальновидность руководящей способности ЦК партии и высокую сознательную слаженность всего народа", что привела к нераспространению COVID-19 в КНДР.

Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын проанализировал противоэпидемиологическую работу в стране за последние полгода и заявил, что "несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, Северная Корея полностью преградила проникновение вируса на свою территорию".

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты