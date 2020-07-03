Ким Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в Северной Корее

Он отметил, что несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, КНДР полностью преградила проникновение вируса на свою территорию.

Северной Корее удалось не допустить проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны благодаря слаженности народа и действиям ЦК Трудовой партии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил председатель партии Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

2 июня Ким Чен Ын принял участие в расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, во время которого отметил "дальновидность руководящей способности ЦК партии и высокую сознательную слаженность всего народа", что привела к нераспространению COVID-19 в КНДР.

Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын проанализировал противоэпидемиологическую работу в стране за последние полгода и заявил, что "несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, Северная Корея полностью преградила проникновение вируса на свою территорию".

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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