Предсказана новая Великая депрессия из-за пандемии

Футуролог считает, что мир в настоящее время страдает от четырех "каскадных кризисов".

Американский футуролог Питер Шварц (Peter Schwartz) предупредил, что мир может погрузиться в новую Великую депрессию при наихудшем сценарии с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Специалист отметил, что важно найти вакцину от новой инфекции, иначе придется жить в "пандемическом мире".

И это правдоподобный сценарий экономической депрессии и постоянной пандемии, где COVID является новой нормой, - подчеркнул Шварц.

Футуролог считает, что мир в настоящее время страдает от четырех "каскадных кризисов" - здравоохранения, экономики, социальной сферы и лидерства.

У нас был некоторый экономический кризис, торговая война, которая сейчас усиливается. Сейчас - социальный кризис, созданный движением Black Lives Matter ["Жизни черных важны"]. И, наконец, кризис лидерства в некоторых странах, - сказал эксперт, подчеркнув таким образом, что сохраняется сценарий Великой депрессии из-за пандемии коронавируса.

В июне Всемирный банк предсказал будущее экономик стран. Там считают, что наибольшие потери понесут самые развитые государства, чье общее падение ВВП достигнет семи процентов. Урон развивающихся государств окажется меньше - их экономика снизится на 2,5 процента. Также отмечалось, что рецессия станет первой всеобъемлющей для развивающихся стран за последние 60 лет. Сам же кризис окажется наиболее глубоким со времен Великой депрессии, начавшейся в США в 1929 году.

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