Еда в мире стала дороже

Пандемия коронавируса имеет широкие и серьезные последствия.

В июне мировые цены на продовольственные товары выросли впервые с начала года, вызванные отскоком котировок растительных масел, сахара и молочных продуктов. Однако на рынках зерновых и мяса большинство цен оставалось под давлением на фоне неопределенности на рынке, вызванной пандемией коронавируса. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, передает zakon.kz.

Индекс продовольственных цен ФАО в июне составил в среднем 93,2 пункта, что примерно на 2,4 процента выше, чем в предыдущем месяце.

Индекс цен на растительное масло вырос на 11,3% в июне после снижения в течение четырех месяцев подряд. Этот отскок в основном отражает резкий рост цен на пальмовое масло в связи с восстановлением глобального импортного спроса после ослабления связанных с COVID-19 блокировок в ряде стран и опасений по поводу возможных спадов производства в условиях нехватки рабочей силы. Подорожали также котировки соевого, подсолнечного и рапсового масел.

Индекс цен на сахар вырос на 10,6% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Резкий рост цен на сырую нефть оказал мощную поддержку сахарным рынкам, побудив бразильские сахарные заводы использовать больше сахарного тростника для производства этанола вместо сахара, что повлияло на экспорт сахара и его цены.

Индекс цен на молочные продукты вырос на 4% по сравнению с маем, что стало первым повышением после четырех месяцев последовательного снижения. Возобновившийся импортный спрос на спотовые поставки, особенно из стран Ближнего Востока и Восточной Азии, вкупе с сезонным сокращением поставок в Европу и ограниченной доступностью незарегистрированных поставок в Океанию, подкрепили недавний рост цен.

Индекс цен на зерновые снизился на 0,6% по сравнению с маем. Давление на цены на пшеницу в июне было частично вызвано новыми урожаями в северном полушарии и улучшением производственных перспектив в ряде крупных стран-экспортеров, включая Черноморский регион.

Индекс цен на мясо упал на 0,6% по сравнению с маем, в среднем на 6,0% ниже своего июньского значения 2019 года. Котировки цен на мясо крупного рогатого скота и птицу упали, главным образом из-за увеличения экспортных возможностей в основных регионах-производителях, в то время как цены на мясо свиней зафиксировали небольшой рост, главным образом в Европе, в ожидании дальнейшего ослабления рыночных ограничений COVID-19.

Мировое производство зерновых культур готово достичь нового рекордного уровня в 2,8 миллионов тонн в 2020 году - на 9,3 миллиона тонн выше майского прогноза.

Прогнозы производства пшеницы были повышены для Индии и Российской Федерации, что более чем компенсировало сокращение ожидаемых объемов производства в ЕС и Великобритании.

Хотя конфликты и погодные потрясения остаются важнейшими факторами, лежащими в основе высокого уровня продовольственной безопасности в странах, нуждающихся во внешней продовольственной помощи, пандемия коронавируса также имеет широкие и серьезные последствия.

Несмотря на эти проблемы, мировой урожай зерновых находится на пути к росту во всех регионах, за исключением Европы. Производство зерновых в Африке в 2020 году, по прогнозам, увеличится на 1%, хотя ожидается снижение в северных, западных и центральных регионах континента.

В докладе также перечислены 44 страны, из которых 34 страны Африки нуждаются во внешней продовольственной помощи: Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Гаити, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Джибути, Ирак, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Ливия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Нигер, Нигерия, Пакистан, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирийская Арабская Республика, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Эритрея, Эфиопия., Йемен, Замбия и Зимбабве.

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