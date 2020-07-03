Наличие лекарственных средств в аптеках Нур-Султана будет мониторить спецгруппа

До 9 июля в аптеки столицы ожидается поставка ряда противовирусных, жаропонижающих средств и антибиотиков.

Кроме того, отпуск препаратов в одни руки ограничен до 2-3 упаковок, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайтаакимата, мониторинговая группа, которая будет следить за наличием в аптеках города необходимых в условиях пандемии лекарств, создана постановлением главного государственного санитарного врача столицы.

Она будет контролировать доступность лекарств в аптеках. Группа сформирована департаментом Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с управлением предпринимательства и инвестиций и ОЮЛ "Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК".

Специалисты будут проводить ежедневный мониторинг наличия препаратов в аптеках города. В перечень вошли такие лекарства, как "Тамифлю", "Кардиомагнил", "Аспирин", "Тромбо асс", "Аспирин-Кардио", "Ксарелто 15 мг", "Азитро 500 мг", "Азитрокс 500 мг", "Азитромицин 500 мг", "Азицин 500 мг", "Заха 500 мг", "Зитмак 500 мг", "Зитрокс 500 мг", "Сумамед 500 мг", "Амоксиклаб", "Аугментин", "Амоксиклав", "Клавам", "Флемоклав Солютаб", "Цефиксим", "Цефим", "Супракс солютаб", "Супракс 24", "Токсим-О", "Тамифлю", "Осельтамивир", "Инфлюцеин", "Флувир", "Номидес", "Ингавирин 90 мг", "Эргоферон", "Кагоцел", "Арпефлю", "Парацетамол", "Эффералган", "Панадол", "Нурафен", "Ибупрофен", "Новиган", "Миг 400", "Нимесулид". Руководителям аптечных организаций поручено строго соблюдать предельные розничные цены на лекарственные средства в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. Постановление обязательно для исполнения аптечными организациями. Помимо этого, на сегодняшний день заключен меморандум между акиматом и ассоциациями розничной сети для того, чтобы ограничить отпуск препаратов – в одни руки не более 2-3 упаковок.

На курс лечения необходимо именно такое количество препарата, так как они имеют срок годности и условия хранения, – сообщили в департаменте.

До 9 июля в аптеки столицы ожидается поставка ряда противовирусных, жаропонижающих средств и антибиотиков. При этом, при существующем дефиците жаропонижающих средств им есть альтернатива: "Панадол", "Эффералган", "Ибупрофен", "Ибуфен", "Миг", "Новиган", которые имеются в аптеках.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции гражданам необходимо соблюдать строгие меры санитарной безопасности: носить маски, перчатки, чаще мыть руки с мылом и соблюдать социальную дистанцию.

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