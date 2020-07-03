"Ливерпуль" в статусе чемпиона Англии унизили в Манчестере

Праздник не удался.

Обеспечивший себе титул чемпионов Англии "Ливерпуль" в первом матче в новом статусе был унижен в Манчестере, передает zakon.kz.

Холодный душ для "Ливерпуля" устроил "Манчестер Сити". Матч в Манчестере на "Этихад" завершился со счетом 4:0 в "Манчестер Сити".

Этот матч стал антирекордом для АПЛ, ведь клуб, обеспечивший себе чемпионский титул, не уступала после этого с таким крупным счетом. "Ливерпуль" образца 2020 года повторил антирекорд "Арсенала" в сезоне-1997/98, тогда лондонский клуб уступил как раз "Ливерпулю" 0:4 в следующем матче после того, как гарантировал себе титул.

Для наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа этот матч вошел в историю как первый с 2007 года, когда его команда "горела" к перерыву 0:3. Напомним, в мае 2007 года "Майнц", который тогда тренировал Клопп, к перерыву проигрывал мюнхенской "Баварии" с тем же счетом (в итоге игра завершилась победой мюнхенцев 5:2);

Вратарь "Ливерпуля" Бекер Алиссон пропустил 4 мяча в одной игре впервые с апреля 2018-го - по совпадению, он играл тогда за "Рому" и получил от "Ливерпуля" 5 мячей.

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