Тела жертв коронавируса варварски сбрасывали в яму в Индии

Власти индийского штата Карнатака извинились перед родственниками погибших от коронавируса, тела которых варварски сбрасывали в яму. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

На распространенном в соцсетях видео видно, как рабочие в СИЗ бросают тела, завернутые в черные мешки, в глубокие ямы. Было было сброшено восемь тел.

Всего в штате Карнатака погибли более 246 человек.

Он также добавил, что рабочие были уволены, их заменит новая команда, которая "будет обращаться с погибшими достойно".

Индия занимает четвертое место по числу подтвержденных случаев заболевания.

#Karnataka Govt orders probe after videos of bodies of dead #Covid patients being thrown into pits go viral. #Ballari DC says veracity of videos being checked. #India@TOIBengaluru @WFRising @NammaBengaluroo @surnell @Karthik1423 @Namma_ORRCA @ShyamSPrasad @tinucherian pic.twitter.com/ePxW2BpcaP