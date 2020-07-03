Тела жертв коронавируса варварски сбрасывали в яму в Индии

Власти принесли извинения.

Власти индийского штата Карнатака извинились перед родственниками погибших от коронавируса, тела которых варварски сбрасывали в яму. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

На распространенном в соцсетях видео видно, как рабочие в СИЗ бросают тела, завернутые в черные мешки, в глубокие ямы. Было было сброшено восемь тел.

Всего в штате Карнатака погибли более 246 человек.

Мы направили письмо с извинениями семьям погибших. Мы очень сожалеем о произошедшем. Мы осуждаем то, как обращаются с телами. С ними следовало обращаться более гуманно, - сказал один из представителей властей.

Он также добавил, что рабочие были уволены, их заменит новая команда, которая "будет обращаться с погибшими достойно".

Индия занимает четвертое место по числу подтвержденных случаев заболевания.

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