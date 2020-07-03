Дебют казахстанца в UFC откладывается

Соперником Рахмонова должен был стать россиянин Рамазан Эмеев.

25 июля на UFC FIGHT NIGHT на Бойцовском острове должен был дебютировать в UFC казахстанец Шавкат Рахмонов. Однако, наш соотечественник был вынужден отказаться от участия на турнире, передает zakon.kz.

Соперником Рахмонова должен был стать россиянин Рамазан Эмеев. Однако, российские СМИ сообщили, что Эмееву срочно ищут нового соперника, поскольку Рахмонов не выступит 25 июля.

Да я подтверждаю, что Шавкат вынужден сняться с боя в связи с травмой, - сообщил корреспонденту zakon.kz менеджер Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов.

Добавим, что другой казахстанец - Жалгас Жумагулов, продолжает подготовку к своему дебюту в UFC. Он выйдет в клетку 11 июля на UFC 251 на Бойцовском острове, его соперником станет бразилец Раулиан Паива.

Альберт Ахметов

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