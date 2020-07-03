Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дебют казахстанца в UFC откладывается

Соперником Рахмонова должен был стать россиянин Рамазан Эмеев.

Фото : Instagram3 июля 2020, 10:28

25 июля на UFC FIGHT NIGHT на Бойцовском острове должен был дебютировать в UFC казахстанец Шавкат Рахмонов. Однако, наш соотечественник был вынужден отказаться от участия на турнире, передает zakon.kz.

Соперником Рахмонова должен был стать россиянин Рамазан Эмеев. Однако, российские СМИ сообщили, что Эмееву срочно ищут нового соперника, поскольку Рахмонов не выступит 25 июля.

Да я подтверждаю, что Шавкат вынужден сняться с боя в связи с травмой, - сообщил корреспонденту zakon.kz менеджер Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов.

Добавим, что другой казахстанец - Жалгас Жумагулов, продолжает подготовку к своему дебюту в UFC. Он выйдет в клетку 11 июля на UFC 251 на Бойцовском острове, его соперником станет бразилец Раулиан Паива.

Альберт Ахметов


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты