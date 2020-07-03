Мужчина въехал в здание суда в Павлодаре

Он перепутал педали.

Житель Павлодара, перепутав педали, въехал в здание суда, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 2 июля в 21.45 29-летний житель Павлодара на своем авто наехал на забор и крыльцо здания суда № 2 по улице Дюсенова, 11.

Полицейские выяснили, что причиной дорожно-транспортного происшествия стала банальная невнимательность.

Водитель при парковке машины Toyota Camr перепутал педали и совершил наезд на металлический забор-ограждение, а затем на крыльцо здания.

По заключению экспертизы водитель был трезв. После предоставления суммы ущерба, данный водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 610 ч.1 КРКоАП “Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества”.

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