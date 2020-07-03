Египет планирует доставить препарат против COVID-19 в 126 стран мира

Препарат распространяется в государственных и частных больницах Египта для лечения коронавируса в отделениях интенсивной терапии.

Ведущая египетская фармацевтическая компания Eva Pharma достигла соглашения с американской Gilead Sciences Inc. на получение лицензии на производство препарата Ремдесивира и его распространения в 126 стран мира. Об этом пишет Global Times, передает zakon.kz.

Текущая производительная мощность составляет около 16 тысяч флаконов в день и почти полмиллиона в месяц. В исследовательском центре работает более 100 профессиональных химиков. Исследования по производству Ремдесивира проводились с марта.

После удовлетворения местного рынка, препарат будет поставляться в другие страны.

В настоящее время препарат распространяется в государственных и частных больницах Египта для лечения коронавируса в отделениях интенсивной терапии. Препарат недоступен в аптеках.

На данный момент в Египте зарегистрировано 69 814 случаев заболевания коронавирусом. 3034 человека умерли, 18 881 вылечились.

Согласно данным международных исследований, Ремдесивир улучшает процесс лечения пациентов и снижает смертность.

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