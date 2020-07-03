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Здесь была чистая степь, теперь стоит город - Елбасы о столице

Наша столица стала источником духа независимости, духа созидания и единства.

Фото : кадр из видео3 июля 2020, 11:20

Пресс-служба Первого Президента Казахстана опубликовала видео о столице страны, передает zakon.kz.

Несмотря ни на что, мы одолели трудности и построили нашу столицу. Наша столица стала источником духа независимости, духа созидания и единства - приводится в описании к видео цитата Назарбаева.

Здесь была чистая степь всего 16 лет назад, теперь стоит город. Где стоит этот город, наша столица, эта точка является центром Евразийского субконтинента, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В видеоряде также показаны ключевые объекты города.


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