Жителям СКО сделают перерасчет за тепло на сумму более 22,5 млн тенге

Осуществлен возврат денежных средств.

В соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, проведен анализ перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха по 11 субъектам естественной монополий, оказывающим услуги теплоснабжения бытовым потребителям, не имеющим приборов учета тепловой энергии Северо-Казахстанской области, передает zakon.kz.

В целях защиты прав потребителей, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО завершена работа по перерасчету бытовым потребителям стоимости тепловой энергии, исходя из фактической температуры наружного воздуха в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил формирования тарифов.

По Северо-Казахстанской области за прошедший отопительный период в результате более высоких фактических температур наружного воздуха потребителям, не имеющим приборы учета тепловой энергии, произведен перерасчет платы за тепловую энергию за отопительный период 2019-2020 года на общую сумму 22 562 883,65 тенге (с учетом НДС) по 11 субъектам, в том числе по базовому субъекту естественной монополии ТОО «Севказэнергосбыт» - 19 258 736,24 тенге (с учетом НДС), - сообщили в Департаменте КРЕМ МНЭ РК по СКО.

Так, в соответствии с проведенным перерасчетом по Северо-Казахстанской области бытовым потребителям осуществлен возврат денежных средств на сумму (указано в тенге с НДС):

ТОО «Севказэнергосбыт» - 19 258 736,24; ТОО «ТайыншаКоммунСервис» - 36 742,35; ТОО «ТайыншаЖылуСервис» - 532 625,91; ТОО «Алпаш» - 70 627,50; ТОО «Қызылжар-ЖКХ» - 6 869,09; ТОО «Саумалкөл Жылу» - 846 827,99; ТОО «АгроПрофи» - 106 050,96 И 16 532,60; ТОО «Жаңа-Есіл Феникс» - 165 627,91; ТОО «Дания2014» - 267 349,32; ТОО «Теплосервис-2030» - 669 366,50; ТОО «Кызылту су арнасы»

- 585 527,28.

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