Появятся анимированные стикеры, QR-коды и многое другое.

В WhatsApp появятся новые функции, сообщает zakon.kz.

Анимированные стикеры. Каждый день пользователи отправляют миллиарды стикеров. Этот способ общения в WhatsApp стремительно набирает популярность.

Будет добавлено несколько новых наборов анимированных стикеров, которые сделают общение более веселым и выразительным.

QR-коды. Теперь добавлять контакты станет проще, чем когда-либо. Вскоре для того, чтобы добавить новых знакомых в список контактов, можно будет просто просканировать их QR-код. Вам больше не придется вручную вводить номера телефонов по одному за раз.

Темный режим в WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров. Невероятно популярный темный режим теперь доступен и на компьютере.

Улучшение функции групповых видеозвонков. С увеличением количества участников в групповых видеозвонках до восьми мы решили добавить возможность развернуть видео одного из них на весь экран. Просто нажмите и удерживайте видео выбранного контакта. Кроме того, мы добавили иконки видеозвонков в групповые чаты из восьми или менее участников, чтобы вам было проще совершать видеозвонки одним нажатием.

Статусы в KaiOS. Пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.

Все эти функции будут доступны в новейших версиях WhatsApp в течение следующих нескольких недель, - сообщается на сайте программы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!