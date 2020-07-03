Более 500 медработников лечатся от коронавируса в Казахстане
У 492 заболевших была выявлена пневмония.
Фото : Акимат Алматы3 июля 2020, 11:51
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о состоянии заразившихся коронавирусом медработников, передает корреспондент zakon.kz.
Она отметила, что 11,5% от общего числа заболевших - медработники. У 492 медработников наблюдается пневмония, 511 получают лечение.
Всего зарегистрировано 18 летальных случаев среди медработников. Хотела бы обратить внимание, что не все случаи смерти среди медработников от коронавирусной инфекции. Они связаны с непосредственным оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией, здесь и профессиональная принадлежность медработника учитывается, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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