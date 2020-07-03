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МСБ нужно зарегистрировать своих сотрудников, освобожденных от взносов за медстрахование

Для того, чтобы сотрудники МСБ могли получать медпомощь из пакета ОСМС, их работодатели должны ежемесячно до 1 октября должны передавать в Фонд информацию о наемных работниках.

Фото : ainews.kz3 июля 2020, 12:09

Как известно, 1 июля завершился льготный период для казахстанцев в системе ОСМС. До этого времени условно застрахованными считались все, и соответственно, имели право на получение медицинской помощи в рамках пакета ОСМС. Однако работники малого и среднего бизнеса освобождены от уплаты взносов до 1 октября, передает zakon.kz.

Согласно постановлению правительства «О дальнейших мерах по стабилизации экономики по вопросам налогообложения», в ближайшие три месяца освобождены от уплаты взносов только 29 категорий МСБ, это более 800 тысяч работников малых и средних предприятий. При этом продление льготного периода для МСБ - это мера поддержки малых и средних предприятий, - сообщили в фонде медстрахования.

Как отмечается, из зарплаты сотрудников этих предприятий не будут удерживать налоги и отчисления, при этом они будут иметь полный доступ к пакету медстрахования. Кроме того, не удерживаются взносы за ОСМС с надбавок, которые марта этого года выплачиваются медработникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.

Как пояснили в ФСМС, работодатели должны предоставлять списки своих работников в электронном формате каждый месяц не позднее 25 числа. Для этого они должны пройти по ссылке на сайте Комитета государственных доходов https://msb.fms.kz/login и найти в списке по БИН свою организацию (при отсутствии БИН в данном списке, регистрация организации невозможна).

После чего необходимо с помощью электронной цифровой подписи юрлица или ИП зарегистрироваться и войти в информационную систему фонда и подписать пользовательское соглашение.

Далее добавляются ИИН сотрудников, освобожденных от уплаты ОСМС – это можно сделать как одним файлом Excel, так и построчно на каждого отдельного работника. В последующем вводить данные повторно не придется, нужно будет только актуализировать эти данные. В свою очередь, эта информация ежемесячно будет передаваться в комитет госдоходов.

Если же работник одного из предприятий МСБ, придя в поликлинику, обнаружил, что по какой-то причине не может претендовать на медпомощь по страховке, то он может самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. Так, нужно загрузить приложение, зарегистрироваться с указанием электронного адреса, фамилии, ИИНа, номера телефона и написать обращение такого формата: "Я, работник МСБ, владелец которого освобожден от уплаты налогов и соцотчислений, но при этом не передал обо мне сведения в Фонд медстрахования".

Далее нужно указать БИН организации, ИИН работодателя и свой ИИН, прикрепить документ, подтверждающий трудовые отношения с этим работодателем (приказ о назначении или трудовой договор).

Операторы в течение получаса выяснят ситуацию, сверив соответствие этой организации по перечню, представленному в списке освобожденных субъектов МСБ, и этому работнику присвоят статус на один месяц. При этом, он обязательно должен обратиться к своему работодателю с просьбой внести по нему сведения через информсистему Фонда, так как наемный работник будет считаться застрахованным только по факту поступления этой информации.

С полным списком 29 категорий МСБ можно ознакомиться в постановлении правительства здесь.

Напомним, система ОСМС заработала в Казахстане с 1 января. 1 апреля было объявлено о продлении льготного периода по уплате взносов, в течение которого необходимо было определиться со своим статусом застрахованности, произвести взносы и стать участником ОСМС.

Ранее сообщалось, что Незастрахованные казахстанцы смогут получать только гарантированный объем бесплатной медпомощи.


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