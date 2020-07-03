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Ким Чен Ын заявил об отсутствии зараженных COVID-19 в КНДР

Ким Чен Ын раскритиковал невнимательность чиновников и нарушения чрезвычайных правил

Фото : ЦТАК3 июля 2020, 12:10

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал чиновников сохранять бдительность в отношении коронавируса, предупредив, что самодовольство чревато "невообразимым и невосполнимым кризисом", передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Тем не менее, несмотря на предупреждение, лидер КНДР подтвердил заявление Северной Кореи о том, что у нее не было ни одного случая COVID-19. На заседании правящей партии в четверг Ким Чен Ын заявил, что страна "предотвратила распространение вируса", несмотря на мировой кризис здравоохранения.

Эксперты сомневаются, что Северная Корея избежала пандемии, учитывая ее инфраструктуру здравоохранения и тесные торговые и туристические связи с Китаем.

В начале года КНДР закрыла почти все трансграничные перевозки, запретила въезд туристам и мобилизовала медицинских работников для помещения на карантин всех, у кого есть симптомы болезни.

Сообщается, что Ким Чен Ын раскритиковал невнимательность чиновников и нарушения чрезвычайных правил. Он заявил, что "поспешное смягчение противоэпидемических мер приведет к невообразимому и необратимому кризису".


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