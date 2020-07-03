Полицейский из США сбежал в Россию и сравнил работу коллег

За время службы меня подстрелили два раза.

Джон Дуган попросил политического убежища в России. Он не стесняется в выражениях и рассказывает о проблемах полиции в США, передает zakon.kz со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Джон бежал в Россию год назад.Сейчас он колесит по новой для себя стране - выбирает место, где осесть. Журналисты встретились с опальным полицейским в Новосибирске, куда тот добрался.

Дуган называет себя Злым Волком. Раньше он тренировал морпехов для войны в Ираке и Афганистане, потом шесть лет проработал помощником шерифа в полиции Палм-Бич.

Он разозлился на своих же коллег. Началось с одной истории: полицейские расстреляли парня за неправильную парковку, Дуган пожаловался начальникам, а те отложили рапорт в дальний ящик и указали мужчине на дверь.

В ответ уволенный коп создал сайт, на который бывшие и действующие полицейские со всей Америки присылали свои истории о несправедливости, творящейся в системе: разоблачали обеды шерифов за счет бюджета, обличали сотрудников, которые подбрасывали наркотики. Дуган говорит, что в итоге за ним стало следить ФБР, заблокировало его счета. А ему самому пришлось действовать как в шпионских фильмах.

Бежал из США в Канаду по поддельным документам - надел парик, очки, чтобы никто не узнал, потому что меня "пасли". Им не нравилась моя правда. В России я попросил политического убежища, пытаюсь получить гражданство. У вас, говорят, тоже есть проблемы в полиции - взятки. Но это не так страшно, как убийство при задержании. Будь я на месте преступника, лучше бы я дал российскому полицейскому взятку, чем предпочел быть застреленным копом в США за неправильную парковку, - рассказал Джон.

По его словам, российские полицейские очень вежливые и аккуратные. Они достают оружие только в крайнем случае.

С другой стороны, в Америке так исторически сложилось, что работа полицейского очень опасна. В 2000-х годах мы в каждой десятой остановленной машине находили АК-47. Сейчас почти у каждого жителя есть пистолет. За время службы меня подстрелили два раза, - признается Джон Дуган.

Возможно, именно из-за этого у некоторых сотрудников "срывает крышу" и они начинают отыгрываться на любом подозрительном прохожем.

Я слежу за погромами в США. Полицию обвиняют в расизме. В Москве в метро я обратил внимание, что сумки часто проверяют именно у выходцев из Средней Азии, с Кавказа. И никто не кричит об ущемлении прав. В Америке же, если ты около трех часов ночи остановил темнокожего в белом районе, то это окрестят расовой проверкой и поднимут шум. Полицейские боятся, из-за этого растет уличная преступность, в Нью-Йорке она выросла на 80%, - рассказал Дуган.

Кстати, в истории Флойда, после смерти которого вспыхнули протесты, Джон Дуган на стороне полицейских. Говорит: правильно, что задержали его и применили силу, ведь Флойд был под наркотиками, вел себя агрессивно.

На мой взгляд, история с Флойдом имеет политическую подоплеку, цель которой - сорвать выборы президента США в 2020 году. Есть группа демократов Act Blue, которую спонсирует фонд миллиардера Джорджа Сороса - дает деньги протестующим. Интересно, что в местах протестов всегда есть грузовики, полные кирпичей, их быстро разбирают бунтари. Кто платит за кирпичи? За грузовики? За междугородние билеты для протестующих, ведь многие гастролируют по стране? - спросил Джон Дуган.

Прошелся американец и по акции покаяния своих коллег.

Ни один полицейский не должен вставать на колени перед преступниками, которые громят улицы. А вот российским полицейским наоборот, нужно с колен подняться. У них слишком мало прав. Иногда во время задержания стоит применить силу, а они терпят. Должна быть золотая середина. Я снимаю ролики о России, потому что большинство американцев, особенно американские СМИ, понимают вашу страну и ее жителей. Сейчас моя цель - показать настоящую Россию и найти здесь дом, - отметил бывший американский полицейский.

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