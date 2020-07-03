Нурсултан Назарбаев и создание ЕАЭС: история и современность

Впервые евразийская инициатива Елбасы прозвучала в ходе его выступления в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в марте 1994 года.

Одной из ключевых тенденций развития современности становится регионализация глобальной экономики. В рамках нее идет масштабное перераспределение власти и влияния в пользу мировых регионов. В данном контексте созданный по инициативе Нурсултана Назарбаева Евразийский экономический союз располагает широкими возможностями стать одним из важных самостоятельных субъектов в зарождающемся новом международном порядке.

Эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Жумабек Сарабеков рассказал о роли первого Президента Казахстана в создании и развитии ЕАЭС, передает zakon.kz.

История идеи

Впервые евразийская инициатива Елбасы прозвучала в ходе его выступления в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в марте 1994 года. В своей речи перед российским академическим сообществом казахстанский лидер отметил необходимость перехода на новый уровень сотрудничества между государствами СНГ.

Актуальность интеграции для Казахстана была связана прежде всего тем, что, получив в наследство от СССР слабо связанную изнутри, ориентированную вовне экономику, республика весьма остро переживала распад единого советского экономического пространства.

В данных обстоятельствах стало очевидной необходимость интеграции. Однако молодое на тот момент СНГ не могло создать нужных условий для активного экономического диалога между суверенными республиками.

Предложенная президентом Назарбаевым концепция Евразийского экономического союза имела важные отличия от СНГ. Так, основу нового объединения должны были составить наднациональные органы, которые по примеру Европейской комиссии непосредственно занимались бы созданием единого экономического пространства.

Все остальные вопросы, касающиеся политического суверенитета и внешнеполитической деятельности каждого участника союза должны были остаться неприкосновенными. Подобная формула взаимодействия как показывал опыт развития Евросоюза была наиболее оптимальной.

Нужно отметить, что идея Елбасы для эпохи того времени была весьма смелой и вызвала большой резонанс в политических кругах СНГ, однако не нашла нужной поддержки у тогдашних элит, хотя все последующее развитие стран СНГ только подчеркивало актуальность интеграции.

Второе дыхание евразийства

Новый мощный импульс евразийская идея Назарбаева получила в 2007 году, когда Беларусь, Казахстан и Россия подписали договор о создании единой таможенной территории. После серьезных переговорных процессов евразийская тройка согласовала более 40 международных договоров, которые легли в основу Таможенного союза.

По мере либерализации экономических отношений между собой Беларусь, Казахстан и Россия в 2010 приступили к формированию Единого экономического пространства. Это был новый и более глубокий этап интеграции, в результате которого был создан общий рынок. Все это позволило евразийской тройке двигаться дальше к созданию Евразийского экономического союза.

Следует отметить, что создание ЕАЭС в мае 2014 года по времени совпало с резким падением цен на нефть и началом жесткой геополитической борьбы между РФ и Западом. Против России были введены санкции и она столкнулась с серьезной рецессией в своей экономике.

Рост инфляции, снижение экспортных доходов, вынужденное ослабление национальных валют – все это сильно замедлило экономический рост на евразийском пространстве.

Однако несмотря на все сложности, ЕАЭС сумел не только сохранить, но и развить курс на расширение интеграции. Так, после подготовительного этапа к экономическому союзу присоединились Армения и Кыргызстан.

Параллельно ЕАЭС наладил динамичную работу во внешнем поле, заметно укрепив свое международное позиционирование. Речь идет о создании зон свободной торговли с целым рядом азиатских и европейских стран. На текущий момент такие соглашения действуют с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром и Сербией.

На стадии переговоров находится соглашение о ЗСТ и с такими странами как КНР, Индия, Израиль, Таиланд и др. В целом же к партнерству с ЕАЭС проявляют интерес около 40 стран.

Таким образом, несмотря на сложную внешнюю обстановку и неблагоприятную конъюнктуру в мировой экономике, проект инициированный Нурсултаном Назарбаевым уверенно движется к созданию полноценного экономического пространства, где по-настоящему обеспечивается действие "четырех свобод".

Успешное прохождение ЕАЭС подобного стресс-теста во многом обусловлено конкретными политико-экономическими факторами. В частности, принципиальным моментом в развитии ЕЭАС стало то, что благодаря мудрой позиции Елбасы участники не допустили "геополитизации" объединения.

Полностью оправдал себя принцип работы ключевых институтов ЕАЭС, который отстоял Первый Президент Казахстана, когда решения по всем чувствительным вопросам принимаются консенсусом и где каждое государство-член имеет равный голос независимо от его ВВП или численности населения.

Новые горизонты ЕАЭС

Несмотря на все трудности, ЕАЭС сохраняет высокую стратегическую значимость для Казахстана. Значение союза особо возрастает в свете усилившейся фрагментации мирового экономического пространства, которое сопровождается ростом торговых и санкционных войн.

Другим фундаментальным фактором выступает наступающая новая биполярность в международных отношениях, связанная с переходом американо-китайского противостояния на системный уровень. Ожесточенная борьба двух сверхдержав рискует разделить мир на несколько конкурирующих блоков.

Наконец, очевидно, что международная среда, в которой развивается ЕАЭС, станет еще более агрессивной и конфликтной вследствие нынешней пандемии.

В данном контексте возрастает значимость стратегического видения Нурсултана Назарбаева как основателя и идеолога современного евразийства.

Свой взгляд на дальнейшее развитие интеграционных процессов в Евразии казахстанский лидер высказал в мае 2019 года в ходе заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Нур-Султане.

Видение Елбасы состоит в том, что ЕАЭС необходимо расширять свои стратегические контуры через налаживание полноценного диалога с Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН.

Параллельно ЕАЭС нужно форсировать работу по реализации инфраструктурных проектов совместно с КНР в рамках инициативы "Пояс и путь". Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на важность "умной интеграции", направленной на развитие внутреннего производства стран-участниц.

"Перезагрузка" интеграционного процесса в данном ключе позволит ЕАЭС занять свое прочное место в складывающейся многополярной системе мира.

Успешное развитие ЕАЭС является наглядным свидетельством глубины стратегического видения Елбасы. Задача нынешнего поколения политиков и управленцев сохранить поступательное развитие евразийской интеграции – важнейший элемент идейного и политического наследия Нурсултана Назарбаева.

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