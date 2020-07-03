Избранная заммэра во Франции казашка рассказала о том, как она оказалась в политике

Во время выборов ее поддерживали казахи во Франции.

30 июня стало известно, что этническая казашка Есим Саваш была избрана заместителем мэра французского города Крей, сообщает zakon.kz.

Изданию BaigeNews.kz девушка рассказала о своем назначении, карьере политика и поддержке соотечественников.

Она родилась в Париже. Ее родители жили в Турции, а позже решили переехать во Францию.

У меня большая семья из пяти человек, папа, мама, брат и сестра. Наши корни из казахстанского Алтая и я очень горжусь этим, - рассказывает Есим.

Она еще не была на родине предков, но девушка с удовольствием откроет для себя страну кочевников, как только представиться такая возможность.

Я начала заниматься политикой в ​​возрасте 19 лет. Сначала это был молодежный совет. Затем, в 2014 году меня избрали муниципальным советником, ответственным за международные отношения. Сегодня я заместитель мэра по вопросам культуры. На самом деле я уже являлась главой комиссии по культурным вопросам города Крей с 2014 года. Поэтому моя новая должность подходит мне идеально. Я люблю политику. Я нахожу это очень богатым полем деятельности. В будущем я хотела бы пойти еще дальше и быть избранной мэром или депутатом, - сказала она.

Как рассказала Есим, что во время выборов ее поддерживали казахи во Франции, а после избрания на должность, девушка получила поддержку от казахстанцев в соцсетях.

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