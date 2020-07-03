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Избранная заммэра во Франции казашка рассказала о том, как она оказалась в политике

Во время выборов ее поддерживали казахи во Франции.

Фото : baigenews.kz3 июля 2020, 14:21

30 июня стало известно, что этническая казашка Есим Саваш была избрана заместителем мэра французского города Крей, сообщает zakon.kz.

Изданию BaigeNews.kz девушка рассказала о своем назначении, карьере политика и поддержке соотечественников.

Она родилась в Париже. Ее родители жили в Турции, а позже решили переехать во Францию.

У меня большая семья из пяти человек, папа, мама, брат и сестра. Наши корни из казахстанского Алтая и я очень горжусь этим, - рассказывает Есим.

Она еще не была на родине предков, но девушка с удовольствием откроет для себя страну кочевников, как только представиться такая возможность.

Я начала заниматься политикой в ​​возрасте 19 лет. Сначала это был молодежный совет. Затем, в 2014 году меня избрали муниципальным советником, ответственным за международные отношения. Сегодня я заместитель мэра по вопросам культуры. На самом деле я уже являлась главой комиссии по культурным вопросам города Крей с 2014 года. Поэтому моя новая должность подходит мне идеально. Я люблю политику. Я нахожу это очень богатым полем деятельности. В будущем я хотела бы пойти еще дальше и быть избранной мэром или депутатом, - сказала она.

Как рассказала Есим, что во время выборов ее поддерживали казахи во Франции, а после избрания на должность, девушка получила поддержку от казахстанцев в соцсетях.


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