Медработникам Нур-Султана вручили госнаграды ко Дню столицы

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В Нур-Султане ко Дню столицы государственные награды вручили медицинским работникам, благодарственные письма от имени Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz.

Орденом "Барыс" III степени награждена замглавврача многопрофильного медцентра Сауле Атыгаева, орденом "Парасат" главврач инфекционного госпиталя Анна Цепке, орденом "Құрмет" врач-реаниматолог Илья Логвиненко, директор станции скорой помощи Мурат Оразбаев, медалями "Ерен еңбегі үшін" врач анестизиолог-реаниматолог Иван Вахрушев, также врач-инфекционист, заведующий отделением ТОО "Центральная дорожная больница города Нур-Султан". В общей сложности госнаградами были награждены более 20 медиков, которые с первых дней стоят на передовой в борьбе с коронавирусом.

Благодарственными письмами от имени руководства страны награждены волонтеры, которые в период пандемии развозили горожанам продовольственные корзины, лекарства, оказывали непосильную помощь в работе блокпостов.

Кроме того, аким столицы Алтай Кульгинов сегодня также вручил звание почетных жителей столицы двум ветеренам. Кандидатуры были одобрены депутатами на сессии городского маслихата. Таким образом, ими стали Отызбай Суиндыков, который начал трудовой путь с учителя еще с 1953 года. Отызбай Суиндыков более 30 работал в педучилище и воспитал будущих педагогов. Также почетным жителем столицы стал хирург Владимир Баумейстер – на его счету более 15 тыс проведенных операций и более 13 тыс исследований.