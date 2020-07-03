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Moody’s выпустило плановое обновление по итогам годовых результатов KazakhExport

По оценкам аналитиков, экспортная страховая компания сохранит качество и состав своего инвестиционного портфеля.

Фото : inbusiness.kz3 июля 2020, 15:05

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service опубликовало обновленное кредитное мнение по Экспортной страховой компании "KazakhExport". Текущий рейтинг Финансовой Устойчивости Страховщика по международной шкале - "Baa3" с положительным прогнозом, сообщает zakon.kz.

Анализируя деятельность "KazakhExport", эксперты отметили очень высокий уровень собственного капитала, рост рентабельности, хорошую финансовую гибкость, преобладающую долю на рынке страховых кредитов в течение нескольких лет, эффективное продвижение стандартов андеррайтинга.

Также аналитики подчеркнули роль экспортной страховой компании в период пандемии, повлекшей экономический спад во всех секторах экономики. Сильная капитализация компании и государственная гарантия "KazakhExport" увеличивают страховую емкость для поддержки отечественных экспортеров и являются обеспечением для выполнения своих страховых обязательств.

По оценкам аналитиков, экспортная страховая компания сохранит качество и состав своего инвестиционного портфеля.

И в течение следующих 12-18 месяцев ожидается, что "KazakhExport" получит выгоду от своей уникальной позиции на рынке и существенно расширит свой портфель страхования коммерческих и политических рисков. Также эксперты отмечают положительный прогноз по рейтингу финансовой устойчивости KazakhExport, в соответствии с прогнозом странового рейтинга Казахстана – Baa3 и долгосрочного рейтинга эмитента Байтерек – Baa3. Данный факт отражает прочные связи между KazakhExport, его материнской компанией и Правительством Казахстана, которое оказывает постоянную безоговорочную и эффективную поддержку страховой компании, в том числе это регулярные вливания капитала из Правительства через НУХ "Байтерек" с целью развития кредитного экспортно-страхового бизнеса

В целом рейтинг Экспортной страховой компании KazakhExport оценен на уровне суверенного рейтинга Республики Казахстан.


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