Коллектив группы компаний АО "ЦАТЭК" поздравил Елбасы

Искренне выражаем признательность за значительный вклад и в развитие энергетической отрасли страны.

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Коллектив группы компаний АО "ЦАТЭК" сердечно поздравляет Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева с юбилеем, сообщает zakon.kz. Период руководства страной Нурсултаном Назарбаевым был самым судьбоносным временем для Казахстана. Благодаря невероятным усилиям Елбасы, политической воле и перспективному мышлению Республика Казахстан сегодня стала сильной независимой страной, вносящей большую лепту в обеспечение международной стабильности и безопасности в мире. Благодаря огромной жизненной энергии и упорству в достижении цели Нурсултана Абишевича, в сердце Евразии за короткий период вырос современный город с уникальной архитектурой, ставший гордостью не только нашей страны, но и всего СНГ. Сегодня столица Казахстана НурСултан – это динамично-развивающийся, молодой и амбициозный город, со своим неповторимым стилем и душой, - говорится в сообщении. Мудрая и дальновидная политика Елбасы способствовала тому, что наша страна продолжает успешно реализовывать стратегические программы,

направленные на модернизацию всех сфер общественной жизни. Искренне выражаем признательность Нурсултану Абишевичу за значительный вклад и в развитие энергетической отрасли страны. Мы желаем Первому Президенту Казахстана крепкого здоровья и благополучия, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и успехов во имя великого будущего нашей Родины - Республики Казахстан! С наилучшими пожеланиями, Александр Клебанов, Сергей Кан и многотысячный коллектив Группы компаний "ЦАТЭК" - отметил коллектив

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