Казахстанец четыре дня автостопом добирался из Краснодара в Актау

Останавливать фуры Эльдару помог полицейский.

Казахстанец Эльдар Мисриев четыре дня на попутках добирался из Краснодара в родной Актау. Свой путь длиной в 2100 километров он запечатлел на камеру, передает zakon.kz.

Лада.kz пишет, что идея снять блог о том, как он добирается из Краснодара в Актау пришла из-за пандемии коронавируса. По его словам, такое видео еще никто не снимал.

Пешком я шёл в основном по территории Калмыкии. В степи почти нет населённых пунктов и помочь было некому. Но природа там красивая и я решил прогуляться. Чем ближе я подходил к Элисте, тем больше автомобилей проезжали мимо, и мне, наконец, повезло с транспортом, - сказал Эльдар Мисриев.

За несколько дней до выезда из Краснодара, он защитил диплом по специальности "геолог".

Вы представляете, какое это радостное событие для студента? Наверное, этот позитивный настрой и позволил мне пойти пешком до Актау. Я был уверен, что не встречу плохих людей на пути. Да, подвозили не все, но тем не менее оказавших мне поддержку было много. Интересовался у людей, не боятся ли они подвозить незнакомых, но, видимо, мне встречались только такие же бесстрашные как я, - отметил студент.

Когда он приближался к Казахстану, поток машин уменьшился, на пути ему встречались только фуры. Останавливать фуры Эльдару помог полицейский, который спрашивал водителей не могут ли они помочь студенту.

Вообще наши сотрудники полиции проявили себя с лучшей стороны. Они меня приютили, накормили, напоили, дали ночлег. Неожиданно и очень приятно было увидеть неравнодушие наших правоохранительных органов, - поделился Эльдар.

Он отмечает, что это был его первый опыт съёмки и монтажа видео. Останавливаться на достигнутом он не планирует.

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